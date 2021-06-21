Партия «Новые люди» и Сардана Авксентьева обсудили с липчанами проблемы ЖКХ

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Несколько дней советник председателя партии «Новые люди» Сардана Авксентьева пробыла в Липецке. За этот небольшой период народный мэр Якутска успела посмотреть город, пообщаться с местными жителями, встретиться с журналистами и активистами партии. Финальной точкой пребывания в областном центре стал круглый стол на тему «Проблема взаимодействия власти и бизнеса, проблемы ЖКХ в регионе и способы их решения».

Обсудить волнующие вопросы пришли представители региональной партии «Новые люди», общественных организаций, управляющих компаний, предприниматели, эксперты. Сардана Авксентьева предупредила, что цель круглого стола - принять решения, которые она «возьмет на карандаш».

РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКА ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕНЫЕ СЛУШАНИЯ

Первым слово взял предприниматель, президент общественной организации по защите прав предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия», член Общественной палаты Андрей Корчагин.

- В Липецке в муниципальном бюджете остается 18% от собираемых местных налогов, - начал Корчагин. - При этом действия мэрии – постоянное изменение планов по благоустройству, которое затрагивает малый бизнес, расторжение долгосрочных договоров аренды. Мы видим отсутствие заинтересованности в малом бизнесе.

По словам предпринимателя, решение проблемы очевидно - налаживать стратегическое планирование. Важно, чтобы жители и бизнесмены смогли высказать свое мнение при создании программы развития Липецка. Для этого общественные слушания должны проводить с онлайн-трансляцией. Также Андрей Корчагин поинтересовался у присутствующих, как добиться того, чтобы в казне города оставалось больше средств. Свое мнение высказала Сардана Авксентьева.

- Абсолютно согласна с тем, что нехватка средств не позволяет муниципалитетам вести работу в части развития, - отметила политик. - Все имеющиеся средства уходят на латание дыр или другие проекты, полезность которых может быть не очевидна. Партия «Новые люди» говорит, что мы будем добиваться справедливости не только в части построения демократического сообщества, но и в распределении средств для субъектов. В регионах должно оставаться больше денег.

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