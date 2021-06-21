Под Липецком "Рено" вылетел в кювет: пострадали водитель и пассажиры

Под Липецком иномарка вылетела в кювет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На прошлой неделю в пятницу, 18 июня, на улице Катукова в Липецке столкнулись ВАЗ-2114 и "Лада-Приора". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали две пассажирки "четырнадцатой". Медики оказали им помощь и отпустили.

В тот же день на улице Стаханова неизвестный на регулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. Она получила травму. Сотрудники ГИБДД установили нарушителя. Им оказался 22-летний водитель "Лады-Приоры".

На трассе Хлевное-Тербуны Хлевенского района столкнулись ВАЗ-21099 и мопед. Пострадал 12-летний мопедист и его пассажир того же возраста. Их госпитализировали. Напомним, если ПДД нарушил несовершеннолетний водитель мопеда, скутера или мотоцикла, об этом сообщают в подразделения инспекции по делам несовершеннолетних и участковым. В таком случае штраф грозит родителям.

В субботу, 19 июня, в Данковском районе произошла еще одна серьезная авария. На автодороге Данков-Ягодное-Избищи "Рено" вылетел в кювет и перевернулся. Скорее всего, 53-летний за рулем иномарки не справился с управлением. В ДТП пострадал сам водитель и его пассажиры - 53-летняя женщина и 52-летний мужчина. Все они получили травмы.