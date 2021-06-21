В выходные в Липецкой области утонули 4 человека: среди них подросток

В Липецкой области установилась жаркая погода. Напомним, что синоптики предупреждали об аномальных температурах - до +37 градусов на этой неделе. Многие липчане уже открыли купальный сезон. К сожалению, для некоторых водные процедуры стали последними в их жизни.

В минувшую пятницу, 18 июня, в Липецке в реке Воронеж утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла у села Коровино. Тело несчастного подняли спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

В субботу, 19 июня, в Ельце спасатели доставил из реки Быстрая Сосна тело мужчины. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, предположительно, он утонул немного раньше - 16 июня.

В воскресенье, 20 июня, также не обошлось без происшествий. В районе Набережной в Липецке из воды извлекли тело мужчины. В тот же день в районе села Средняя Лукавка Грязинского района утонул мужчина.

Все несчастные купались в необорудованных местах. Спасатели просят липчан соблюдать меры предосторожности на воде: не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в незнакомом месте, на участках, где много водорослей, не подплывать к судам.