Липчанка, пропавшая 2 месяца назад, может находиться в Адлере

Пропавшая 2 месяца назад липчанка может находиться в Краснодарском крае Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Около 2 месяцев назад пропала 23-летняя жительница Липецкой области. Родственники ищут Говорову Анжелику Андреевну из Ельца. О ее местонахождении ничего не известно с 22 апреля. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", девушка может находиться в Адлере Краснодарского края. Организации нужна помощь волонтеров.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Просьба ко всем, кто видел Анжелику Говорову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.