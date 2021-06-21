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Происшествия21 июня 2021 15:54

Жителя Брянска оштрафовали за попытку подкупить липецкого автоинспектора

Мужчина надеялся избежать наказания за нарушение ПДД
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор за попытку мелкого взяточничества на дороге. Почти типичный случай произошел на дороге в Липецкой области еще 12 мая. Согласно материалам дела, жителя Брянской области остановили за нарушение ПДД автоинспекторы на трассе Орел-Тамбов под Липецком.

Мужчина решил избежать административного наказания, путем уголовного преступления. Прямо на месте водитель демонстративно положил перед сотрудником ГИБДД 2000 рублей и предложил разойтись «мирно». Инспектор сразу сообщил о попытке подкупа в вышестоящие органы.

Дело возбудили по статье 291.2 УК – мелкое взяточничество. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу 20 000 рублей в доход государства.