Жителя Брянска оштрафовали за попытку подкупить липецкого автоинспектора

В Липецкой области вынесли приговор за попытку мелкого взяточничества на дороге. Почти типичный случай произошел на дороге в Липецкой области еще 12 мая. Согласно материалам дела, жителя Брянской области остановили за нарушение ПДД автоинспекторы на трассе Орел-Тамбов под Липецком.

Мужчина решил избежать административного наказания, путем уголовного преступления. Прямо на месте водитель демонстративно положил перед сотрудником ГИБДД 2000 рублей и предложил разойтись «мирно». Инспектор сразу сообщил о попытке подкупа в вышестоящие органы.

Дело возбудили по статье 291.2 УК – мелкое взяточничество. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу 20 000 рублей в доход государства.