Под Липецком уголовник-наркоман ограбил и изнасиловал таксиста, снимая на камеру

Дичайший случай нападения на человека расследовали в городе Елец Липецкой области. 41-летнего рецидивиста признали виновным сразу по пяти статьям уголовного кодекса: кража, грабеж, насилие над мужчиной, вымогательство и угроза убийством – статьи 158, 161, 132, 163 и 119 УК.

Все случилось в сентябре 2019 года, когда пассажир в состоянии наркотического опьянения обворовал таксиста. Рецидивист воспользовался тем, что водитель отвлекся и выкрал из бардачка 8000 рублей. Затем попросил у таксиста телефон якобы для звонка и больше не вернул. На этом дело не кончилось.

Далее негодяй начал грабить таксиста. Откинул спинку заднего сидения, забрал электроинструменты и видеорегистратор общей стоимостью 15 000 рублей. После чего пассажир приставил к водителю нож, пригрозил убийством и совершил действия сексуального характера. Происходящее извращенец снял на камеру телефона. После он использовал видеозапись, чтобы шантажировать водителя такси – грозился распространить и требовал деньги.

После того, как таксист написал заявление, насильник начал угрожать расправой. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант был ранее судим за кражи, грабежи и мошенничества. Опасного рецидивиста на время следствия взяли под стражу. На суде он так и не сознался. По итогу мужеложца, насильника и грабителя приговорили к 4.3 годам колонии строгого режима.