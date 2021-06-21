В Липецке за неделю вывезли свыше 600 тонн мусора

Липецк приводят в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улицах Липецка наводят порядок. На минувшей неделе специалисты управления благоустройства прочистили около 140 метров сетей ливневой канализации на улице Студеновская, свыше 150 метров - на проспекте Мира, порядка 70 метров - на Советской. Особое внимание уделили местам, где чаще всего образуются засоры - склонам, подъемам, дорогам с большим автомобильным трафиком. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этой недели планируют продолжить промывку сетей на улице Студеновская, а затем зайти на Гагарина.

Еще 150 специалистов и 70 единиц техники проводят уборку дорог и тротуаров. Они убирают грунт, песок, а также пух, падающий с тополей. За неделю с прибордюрных частей вывезли 500 тонн мусора. А со стихийных свалок в Елецком микрорайоне, на улицах Юношеская, Октябрьская и Доватора - 100 тонн. В ближайшие дни работники вывезут мусор с Сокола, Опытной, ЛТЗ и НЛМК.

Оставить свои замечания и предложения по уборке может на странице управления благоустройства Липецка в инстаграм - @mbuupravlenie.