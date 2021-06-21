За неделю клещи покусали 338 липчан

К 17 июня клещи напали на 2 134 жителей Липецкой области. Из них 758 - дети. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, по сравнению с 2020 годом количество покусов несколько снизилось - 2 178 человек, в том числе 1 026 детей. За минувшую неделю в медицинские организации обратились 338 жителей региона. Покусы зарегистрированы на всех административных территориях.

Всего специалисты обследовали 1 910 клещей. Из них 276 оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. 66 оказались переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека. Еще 4 - моноцитарного эрлихиоза.

В 63,5% случаев клещи присосались к липчанам на дачных участках. В 31% - на природе. В 6% - в садоводческих товариществах. В 1,7% - на кладбищах. В 1,6% - в парках. Акарицидные обработки провели на площади 822,5 га.

Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.