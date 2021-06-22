За сутки в Липецкой области сбили двух школьников, один из водителей сбежал

Водитель грузовика сбил пешехода Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки, 21 июня, на дорогах Липецкой области сбили двух школьников. Первое ДТП случилось около 7 утра в деревне Катениха Лебедянского района. Там 32-летняя женщина на «Ладе-Клине» сбила 15-летнюю школьницу на велосипеде. Девочка попала в больницу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительная причина аварии – несоответствие скорости условиям на дороге.

Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла около 18.00 в селе Кривополянье Чаплыгинского района. На Центральной улице кто-то сбил 7-летнего мальчика. Водитель с места происшествия скрылся, травмированному ребенку оказали помощь и отправили домой.

Кроме этого в те же сутки в Усманском районе в селе Стрелецкие Хутора на перекрестке улиц З. Космодемьянской и Комарова 49-летний мужчина за рулем ЗиЛа сбил 51-летнего пешехода. Пострадавший в больнице.