В Липецке на берегу реки нашли снаряд времен ВОВ

Спасатели просят не подходить к таким снарядам Фото: УГПСС Липецкой области

Крайне опасную находку обнаружили в Липецке у реки Воронеж. 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на берегу в районе ЛТЗ. На место выехали взрывотехники аварийно-спасательного отряда областного Управления государственной противопожарной спасательной службы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, снаряд извлекли, вывезли на полигон в Липецком районе и ликвидировали. Война закончилась 76 леи назад, но ее смертоносные следы находят до сих пор. Причем снаряды не теряют своей разрушительной силы даже спустя столько лет. Проржавевшие части взрывателей могут сдетонировать в любой момент от малейшей вибрации.

Спасатели напоминают, что прикасаться к таким боеприпасам нельзя ни в коем случае и не вести рядом никакие работы. Нужно сразу сообщить по номеру «112», огородить место и проследить, чтобы до приезда экспертов никто не подходил.