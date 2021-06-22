В День молодежи в Липецкой области запретят продавать алкоголь

В День молодежи в Липецкой области запретят торговать спиртным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. В воскресенье, 27 июня, в области ограничат продажу алкоголя в соответствии с законом Липецкой области "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукцией на территории региона". Под запрет попадают не только крепкие и слабоалкогольные напитки, но и пиво.

Напомним, что с этого вторника, 22 июня, в Липецке временно перестанут ходить трамваи №5. Причина - обрезка деревьев. Работы будут проводиться до 26 июня с утра и до обеда. В этот период липчане не смогут поехать на трамвае №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2 000". Затем движение вновь восстановится. Подробности здесь.