Липчане пока не смогут улететь в Турцию из своего аэропорта

Из аэропорта Липецка не открыли рейсы в Турцию Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 21 июня, в Росавиации опубликовали список международных аэропортов, откуда можно улететь в Турцию. К сожалению, Липецкого аэропорта там нет. Липецк входит в перечень городов, откуда рейсы запрещены: Белгород, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Калуга, Нальчик, Оренбург, Сочи, Саратов, Тюмень, Южно-Сахалинск. Пока запрет на вылет в Турцию оттуда не снят.

Напомним, что россияне могут улететь на отдых из 32 городов. Кроме авиаузла Москвы, включая аэропорт Жуковский, самолеты доставят до Турции из Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владикавказа, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Казани, Кемерово, Красноярска, Минеральных вод, Магнитогорска, Махачкалы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска- Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Ульяновска, Улан-Удэ, Уфы, Хабаровска, Челябинска. Открыли как регулярные, так и чартерные рейсы.

По данным пресс-службы Ассоциации Туроператоров, авиасообщение между Россией и Турцией авиакомпаниям разрешили возобновить в этот вторник, 22 июня, при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей.