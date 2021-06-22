Исчезновением троих школьников в Липецкой области занялись следователи

В Липецкой области началась доследственная проверка по факту исчезновения троих детей школьного возраста. Два мальчика 12 и 13 лет из Липецка и 13-летняя девочка в Грязинском районе в понедельник, 21 июня, и до сих пор не вернулись. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, девочка ранее уже уходило из дома.

Сейчас следователи опрашивают родственников и знакомых детей. Предстоит выяснить, какие условия и взаимоотношения у школьников складываются в семьях и что могло стать причиной ухода. Параллельно в области работают поисковые отряды. Информации о том, где находятся дети, пока нет.

Все, кто видел школьников после исчезновения, знает, где они находятся или обладает любой ценной для поиска информацией, должны незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 112 – спасатели; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru