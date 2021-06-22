В Липецке на несколько дней перекроют некоторые участки дорог

К концу недели в Липецке внесут коррективы в движение транспорта. В пятницу, 25 июня, на Соборной площади пройдет праздник выпускников "Липецкие зори". С 17.30 примерно до 23.00 дороги перекроют для личного транспорта от улицы Зегеля до Соборной площади, от Саперной до Зегеля и по Интернациональной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в этот день сократят количество автобусов на некоторых маршрутов. Так, транспорт придется ждать дольше обычного. Подробности по телефону 31-00-82.

В субботу, 26 июня, на Зеленом острове стартует фестиваль Fox Rock Fest. С 5.00 утра до окончания мероприятия - ориентировочно ночь на 28 июня, машинам ограничат проезд по объездной дороге первого мостового перехода, то есть вдоль Центрального пляжа, а также на участке улицы Карла Маркса от площади Петра до бывшего кафе "Фрегат". Это касается только личного транспорта. Липчанам запретят оставлять автомобили в районе Петровского моста, площади Петра Великого, улиц Октябрьская и Карла Маркса, на развязке между мостом и улицей Неделина. Соответствующие дорожные знаки скоро появятся.