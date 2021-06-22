В среду в Липецке отключат свет и холодную воду

В среду, 23 июня, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Физкультурная, 1-15; Моршанская, 1-3, 5, 7, 12-14, 16, 18.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Зоологическая, Полярная, Октябрьская, 28, 30, 32, 49, 53; Литаврина, 8; Первомайская, 3, 35. На этот же период времени воду отключат по четной стороне улицы Баумана, 266-268.

По указанным адресам специалисты устранят утечки на сетях. Воду подвезут по заявкам жителей. Также советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Более подробную информацию можно получить с диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175.