Синоптики предупреждают: в среду в Липецкой области до +38 градусов

Жара задержится в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аномальная жара не собирается уходить из Липецкой области. По данным Росгидрометцентра, в среду, 23 июня, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью от 17 до 22 градусов тепла.

Днем столбик термометра может подняться до 33-38 градусов выше ноля. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

В четверг, 24 июня, в Липецке ночью около +22 градусов. Утром будет ясно, а после обеда небольшая облачность. Местами возможна гроза. Днем синоптики прогнозируют 33 градуса тепла в областном центре. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Напомним, что в пик солнечной активности лучше не выходить из дома - с 11.00 до 17.00. Лучше свести к минимуму физнагрузки, носить светлую, воздухопроницаемую одежду и пить больше жидкости.