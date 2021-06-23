Под Липецком "Фольксваген" столкнулся с грузовиком и задавил женщину

Под Липецком под колесами иномарки погибла женщина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 22 июня, в Липецкой области произошла серьезная авария. На автодороге Грызлово - примыкание к трассе Долгоруково - Войковская Казинка Долгоруковского района с дороги вылетел "Шевроле" и врезался в световую опору. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 41-летнего водителя и 33-летнего пассажира госпитализировали. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости условиям движения.

В Липецкой области "Шевроле" врезался в столб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в Краснинском районе на трассе Красное-Теплое 26-летний мотоциклист сбил 58-летнего мужчину. Последний шел по проезжей части. Несчастный погиб на месте ДТП. Мотоциклиста положили в больницу.

На улице Неделина в Липецке столкнулись "Лада Ларгус" и "Киа". Травму получил 14-летний пассажир иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов в аварию попали грузовик "Мерседес" и "Фольксваген". От удара легковушку выбросило на тротуар. Под колеса попала 65-летняя женщина. Спасти ее не удалось.