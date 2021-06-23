Трое липчан попали под уголовную статью за пьяную езду

На днях автоинспекторы в Липецке остановили "БМВ". За рулем находился 26-летний водитель. Пообщавшись с ним, сотрудники ГИБДД заметили, что он пьян. От медосвидетельствования мужчина отказался. Тогда полицейские отстранили его от управления машиной. В ходе разбирательства оказалось, что в 2017 году липчанина уже привлекали к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, также пьяными за руль сели 30-летняя ранее судимая липчанка и 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Последнего, управлявшего "Инфинити", привлекали по административной статье за пьяную езду еще в феврале.

В отношении всех лиц возбудили уголовные дела по ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.