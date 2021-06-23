В пятницу из-за выпускного в Липецке ограничат продажу алкоголя

В эту пятницу, 25 июня, в Липецке состоится выпускной. Праздник "Липецкие зори" пройдет на Соборной площади с 19.30 до 22.00. В нем примут участие около 2 700 человек.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, из-за мероприятия в областном центре ограничат продажу алкоголя. Запрет начнет действовать за 2 часа до начала и в течение 2 часов после завершения праздника. Напомним, торговля спиртным запрещена в местах массового скопления людей при проведении публичных мероприятий с численностью не менее 100 человек.

Напомним, что ограничение вводится и в День молодежи - 27 июня. В воскресенье липчане не смогут купить не только крепкие и слабоалкогольные напитки, но и пиво. Подробности можно посмотреть здесь.