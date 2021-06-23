Выпускной 2021 в Липецке: как поедут автобусы

В эту пятницу, 25 июня, в Липецке изменится схема движения автобусов. Причина тому - выпускной. Напомним, участок дороги по улице Интернациональная от пересечения с Зегеля до Саперного спуска перекроют с 18.00 до завершения праздника. Также этим вечером запретят продавать алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы №345 "Сырский Рудник - Шкатова" поедут по маршруту ".. - улица Гагарина - Плеханова - площадь Плеханова - улица Плеханова - Гагарина - далее". С 21.50 до 22.10 автобусы №2, №12 и №315 встанут на Петровском проезде.

Как только "Липецкие зори" подойдут к концу, движение возобновится по привычным схемам. Кстати, в пятницу снизят плановый выпуск общественного транспорта. Из-за этого автобусы будут ходить реже.