В День города 122 пары липчан сыграют свадьбу

В День города Липецка распишутся 122 пары молодоженов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День города в Липецке 122 пары молодоженов станут законными супругами. По данным пресс-службы мэрии, на пятницу, 16 июля, запланировано 55 свадеб. На следующий день в субботу распишутся 67 пар.

Кстати, 16 пар будут участвовать в традиционной акции, посвященной Дню города. Для них организуют выездную регистрацию брака. "Свадьба любимому городу" состоится 16 июля в зеленой зоне отдела ЗАГС на улице Ленина. Первую пару записали на 10.40, а последнюю - на 15.40. Церемония будет длиться 20 минут. Мероприятие проведут в городе 6 раз.

Напомним, что в середине июля у здания ЗАГСа появится 3D-модель памятника Петру и Февронии - православных святых, которых считают покровителями семьи. Тогда же состоится презентация проекта. Если его поддержат, то на месте модели появится настоящий памятник.