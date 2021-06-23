Под Липецком задержанный искусал полицейского и запинал ногами

В Липецкой области под статью о применении насилия к представителю власти попал буйный житель Лев-Толстоввского района. По данным следствия, все случилось 14 июня, когда полиция выехала на задержание пьяного нарушителя общественного порядка.

Сотрудники полиции повезли задержанного в районную больницу для медицинского освидетельствования. Нетрезвый дебошир не унимался и продолжал буянить в служебном автомобиле. В какой-то момент задержанный набросился на сидящего в машине лейтенанта. Мужчина начал бить ногами офицера при исполнении и несколько раз укусил за руку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, дело возбудили по части 1 статьи 318, подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.