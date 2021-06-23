Избитая любовником липчанка получила условный срок за ножевое ранение

Последствия криминальной бытовой драмы рассмотрели в Грязинском районном суде Липецкой области. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя женщина, которая напала с ножом на возлюбленного.

Все случилось в феврале этого года. Согласно материалам дела, сожители крупно поссорились, во время конфликта мужчина ударил возлюбленную по лицу. От удара женщина упала, затем поднялась, схватила со стола нож и воткнула обидчику в живот. После чего дама бросила любовника истекать кровью и уехала из дома. Мужчина выжил.

Женщине вменили часть 2 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда с применением оружия. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде липчанка полностью признала свою вину. Более того, сам любовник просил суд строго не наказывать ранившую его ножом даму.

В итоге липчанку приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроков на 2 года.