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Происшествия23 июня 2021 15:09

Водителя коммунальной техники в Липецке осудили за сбитую насмерть на тротуаре пенсионерку

Городское управление благоустройство должно выплатить моральный вред семье погибшей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Водитель "Мультимобиля" получил условный срок за сбитого насмерть пешехода

Водитель "Мультимобиля" получил условный срок за сбитого насмерть пешехода

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке рассмотрели дело о ДТП на тротуаре с участием коммунальной техники. Инцидент произошел 1 апреля этого года на проспекте Победы. Уборочная машина городского управления благоустройства работала напротив дома №25. В какой-то момент 37-летний водитель начал сдавать задним ходом, не заметив идущую по дороге 81-летнюю женщину.

В результате наезда «Мультимобиля», пенсионерка погибла на месте от множественных переломов ребер и грудины. Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть оп неосторожности.

Как установили в суде, техника была исправной, скорость составляла 8 км/ч. Нарушение заключалось в том, что водитель проявил невнимательность и не убедился в безопасности маневра. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, водителя признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также рабочего лишили прав на полгода.

По гражданскому иску, управление благоустройство должно выплатить семье погибшей 400 000 рублей компенсации морального вреда.