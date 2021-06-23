Недострой на Шуминского в Липецке наконец-то снесут

В Липецке наконец-то снесут недострой на улице Шуминского. Напомним, 3-этажному зданию у дома №10 уже 20 лет. Ее начали возводить в начале двухтысячных, однако завершить дело до конца так и не смогли. Долгое время недострой находился в аварийном состоянии. Износ составляет более 70%.

Конструкцию демонтируют в течение 30 дней. Сноса добились специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры через суд. Как сообщили в пресс-службе мэрии, демонтажем займется подрядчик, который выиграл торги. Работники уже осмотрели строение и определили список первоочередных работ. Сначала они разберут закладные детали здания. В конце займутся фундаментом. В завершении засыплют участок грунтом. Сотрудники департамента с местными жителями решат, как благоустроить участок.