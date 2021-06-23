Хозяина дома под Липецком будут принудительно лечить за убийство квартиранта

В Липецкой области расследовали дело о кровавом убийстве, которое произошло в Добровском районе в декабре прошлого года. По данным следствия, все случилось в доме 54-летнего мужчины, где арендовал помещение 56-летний квартирант. Пьяный хозяин дома изрезал квартиранта ножом, нанося множественные удары по всему телу.

В результате нападения, квартирант скончался. Хозяин дома сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы. По заключению экспертов, потерпевший истек кровью от ножевого ранения шеи. Дело возбудили по статье 105 УК – убийство.

В ходе расследования помимо прочего провели психолого-психиатрическую экспертизу, результаты показали, что мужчина недееспособен. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант не может давать показания и осознавать характер своих действий. В данном случае к убийце будут применять принудительные медицинские меры.