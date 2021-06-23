Высокая пожароопасность в Липецкой области: установлен 4 класс горимости

В эту среду, 23 июня, в Липецкой области установили 4 класс горимости. Спасатели предупреждают липчан о высокой пожароопасности.

В пресс-службе мэрии напомнили, что до 8 июля в регионе ограничили посещение лесов и въезд в них. А до 31 августа введен особый противопожарный режим. В лесах патрулируют работники лесного хозяйства и правоохранители. Особое внимание они уделают излюбленным местам отдыха и территориям частного сектора: Сселки, Дачный, ЛТЗ, Желтые Пески, Новая жизнь, район Силикатных озер.

Запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички, стеклянные бутылки, банки, мусор, строительные и промышленные отходы. За нарушение противопожарных правил липчанам грозит от 4 до 5 тыс. рублей штрафа, должностным лицам - от 20 до 40 тыс рублей, а юридическим - от 300 тыс. рублей.