Липецк перейдет на новые транспортные карты

В Липецкой области усовершенствовали систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. С 1 июля в регионе начнут действовать новые транспортные карты. Также оплатить проезд можно будет банковской картой.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, льготники могут привязать свою банковскую карту к льготе. Для этого нужно обратиться в отделение МФЦ. Если мера поддержки оформлена, останется взять только паспорт, СНИЛС, реквизиты карты. Расплачиваться в автобусах липчане смогут уже на следующий день.

Если человек впервые обратился за льготой и при выборе способа оплаты проезда выбрал банковскую карту, то ее привяжут автоматически. Если выбор падет на транспортную карту, ее выдадут в МФЦ в течение 16 рабочих дней. Категории граждан, имеющих право на бесплатный проезд, смогут ездить только по транспортной карте.

Новые транспортные карты не придется актуализировать после пополнения через мобильное приложение или терминалы. Оформить карту можно до 1 января 2022 года - переходный период. До этого времени будут действительны карты старого образца. Новые карты липчане получат бесплатно.