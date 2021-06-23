В четверг в Липецке отключат холодную и горячую воду

В четверг, 24 июня, в некоторых районах Липецка отключат воду. С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители улиц Ушинского, 7; 40 лет Октября, 41.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет в частном секторе: улицы Исполкомовская, Почтовая, Базарная, Ударников, 13, переулок Сырский, Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Красная.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Космонавтов, 47/5-7, 49/4, 49/5, 51; Звёздная, 10/3-5, 11-13, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 15а, 15/1, 15/2, 16, 16/2; Яна Берзина, 9, 9а; Шерстобитова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Свиридова, 3, 5, 7.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.