В Липецке в тройном ДТП пострадал двухмесячный ребенок

В Липецке в ДТП пострадал грудной ребенок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 23 июня, в Липецкой области пострадал 21-летний мотоциклист. На трассе Липецк-Данков Лебедянского района он не справился с управлением и перевернулся. Парня госпитализировали.

В областном центре на автодороге "Обход Липецка" столкнулись "Хендай" и КамАЗ. Пострадали 29-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки. Их доставили в больницу. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла. Причина ДТП - выезд на встречку.

В тот же день на улице Неделина столкнулись три автомобиля: "Хендай", БМВ и "Волга". 29-летний водитель первой иномарки получил травму. Медики осмотрели его и отпустили. Также пострадала 2-месячная девочка из "Волги". Ее с травмами госпитализировали. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, ребенка перевозили в машине с нарушением ПДД.

В Липецке столкнулись иномарка и большегруз Фото: Юлия КЛЮЕВА