В Липецке у пляжа НЛМК утонул подросток

В минувшую среду, 23 июня, в Липецке произошла трагедия. В районе пляжа НЛМК утонул подросток. Случившееся подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. По словам очевидцев, его тело достали водолазы. Парню было 16 лет.

Это уже пятая смерть на воде с начала купального сезона. В предыдущие выходные в реке Воронеж у села Коровино утонул 14-летний подросток. В Ельце спасатели достали из реки Быстрая Сосна труп мужчины. Еще один несчастный утонул в районе Набережной. Также трагедия произошла в селе Средняя Лукавка Грязинского района. Подробности здесь.

Спасатели просят липчан соблюдать осторожность при купании. Игнорирование правил безопасности может привести к печальным последствиям.