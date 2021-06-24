Фестиваль FOX ROCK FEST в Липецке соберет команду легендарных ведущих

В эти выходные в Липецке на Зеленом острове состоится грандиозный open-air FOX ROCK FEST. Фестиваль будет проходить два дня 26 и 27 июня, и соберет не только самых популярных исполнителей, но и легендарную команду ведущих MTV. Старая и новая школы объединяются для того, чтобы стало по-настоящему мощно.

На главной сцене рулить фестивалем будет Александр Анатольевич. Яна Чурикова и Тата Меграбян передадут атмосферу с бэкстейдж, а наблюдать за ней смогут все на экранах главной сцены. На малой сцене музыкантов представит Артем Колесников. За работу в поле и интервью с гостями фестиваля отвечает Саша Шевцов.

Фестиваль приготовил широкую программу активного семейного отдыха: мастер-классы по фотографии, ковке металла и оригами, полеты на воздушных шарах, пляжный волейбол, бои надувными копьями, а также настоящую пенную милю. Также на мероприятии устроят большой игровой турнир с участием геймеров различных уровней - зона PlayStation.

Собрать ярких музыкантов в одном месте, удалось благодаря опыту и хватке музыкального продюсера Виктора Дробыша. Программа выверена с ювелирной точностью - ЛСП, Shortparis, Диана Арбенина и Ночные Снайперы, ATL, Little Big, The Hatters, Poshlaya Molly, Gone.Fludd, Дора, Кис-Кис, Хлеб, Дора и другие популярные и любимые исполнители.

В официальном сообществе «Fox Rock Fest» Вконтакте происходящее на фестивале будут транслировать в прямом эфире.