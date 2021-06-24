В Липецкой области желающих сделать прививку от COVID-19 за 2 недели выросло на 280%

Жители Липецкой области стали прививаться от коронавируса в 3 раза чаще. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. По данным управления здравоохранения области, желающих вакцинироваться за последние 2 недели выросло на 280%. Если 11 июня первую прививку сделали 1 400 липчан, то 23 июня - 3 844 человек. В ближайшее время в регион прибудет еще 20,4 тыс. комплектов вакцины. Первым компонентом уже привились 181 476 жителей области. Вторым - 148 152.

Напомним, в начале недели на конференции в управлении здравоохранения заявили, что за прививочную кампанию нужно вакцинировать 60% взрослого населения Липецкой области. А для этого следует прививать каждый день по 5-6 тыс. человек. Подробности здесь.