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Здоровье24 июня 2021 15:55

В Липецкой области желающих сделать прививку от COVID-19 за 2 недели выросло на 280%

В среду первую прививку сделали 3 844 липчан
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Жители Липецкой области стали прививаться от коронавируса в 3 раза чаще. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. По данным управления здравоохранения области, желающих вакцинироваться за последние 2 недели выросло на 280%. Если 11 июня первую прививку сделали 1 400 липчан, то 23 июня - 3 844 человек. В ближайшее время в регион прибудет еще 20,4 тыс. комплектов вакцины. Первым компонентом уже привились 181 476 жителей области. Вторым - 148 152.

Напомним, в начале недели на конференции в управлении здравоохранения заявили, что за прививочную кампанию нужно вакцинировать 60% взрослого населения Липецкой области. А для этого следует прививать каждый день по 5-6 тыс. человек. Подробности здесь.