Спасатели предупреждают липчан о грозе и сильном ветре

Липчан предупреждают о непогоде. В этот жаркий день, 24 июня, в Липецке ожидается гроза. По сообщению синоптиков, она может обрушиться на город в ближайшие часы. Также спасатели говорят об усилении ветра с порывами до 16 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из зданий. Опасно становиться за остановками, рекламными щитами, под электропроводами и у стен домов - с крыши могут упасть материалы. Оказавшись на улице в непогоду, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Во время грозы дома стоит отключить все электроприборы. Не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Сквозняк может притянуть шаровую молнию, поэтому окна лучше закрыть.