В центре Липецка отключились световоры

В этот четверг, 24 июня, в центре Липецка погасли светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе Театральной площади и перекрестка улиц Фрунзе и Первомайская. На место прибыли специалисты. Как пояснили в пресс-службе мэрии, они выясняют причину случившегося.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными при проезде или проходе данных участков. Пока они не регулируемы, водители должны двигаться, уступая дорогу пешеходам.

Напомним, что на площади Революции в областном центре стартовали дорожные работы. Там заменят почти 6 тыс. кв.м. покрытия. В настоящее время специалисты срезают асфальт. Участок не планируют перекрывать для машин. Работы планируют вести и днем, и ночью.