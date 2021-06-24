Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 17:25

В центре Липецка отключились световоры

Специалисты пытаются устранить проблемы
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В этот четверг, 24 июня, в центре Липецка погасли светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе Театральной площади и перекрестка улиц Фрунзе и Первомайская. На место прибыли специалисты. Как пояснили в пресс-службе мэрии, они выясняют причину случившегося.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными при проезде или проходе данных участков. Пока они не регулируемы, водители должны двигаться, уступая дорогу пешеходам.

Напомним, что на площади Революции в областном центре стартовали дорожные работы. Там заменят почти 6 тыс. кв.м. покрытия. В настоящее время специалисты срезают асфальт. Участок не планируют перекрывать для машин. Работы планируют вести и днем, и ночью.