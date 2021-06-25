Под Липецком сгорел литейный цех машиностроительного завода

Пожар на заводе в Лебедяни Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел в эту пятницу, 25 июня, в городе Лебедянь Липецкой области. Там загорелся «Лебедянский машиностроительный завод» на улице Машиностроителей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в литейном цехе.

Сообщение о ЧП поступило 10.29 утра. На место тут же направили 4 отделения пожарной охраны. В 10.52 сотрудники МЧС уже ликвидировали открытый огонь. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На заводе загорелся литейный цех Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают сотрудники пожарного надзора, которые выясняют подробности и причины возгорания. По факту ЧП проводится проверка.