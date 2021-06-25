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Происшествия25 июня 2021 11:52

Под Липецком сгорел литейный цех машиностроительного завода

Во время пожара в Лебедяини никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Пожар на заводе в Лебедяни

Пожар на заводе в Лебедяни

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел в эту пятницу, 25 июня, в городе Лебедянь Липецкой области. Там загорелся «Лебедянский машиностроительный завод» на улице Машиностроителей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в литейном цехе.

Пожар на машиностроительном заводе под Липецком
В результате ЧП в Лебедяни никто не пострадал Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

Сообщение о ЧП поступило 10.29 утра. На место тут же направили 4 отделения пожарной охраны. В 10.52 сотрудники МЧС уже ликвидировали открытый огонь. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На заводе загорелся литейный цех

На заводе загорелся литейный цех

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают сотрудники пожарного надзора, которые выясняют подробности и причины возгорания. По факту ЧП проводится проверка.

Площадь пожара составила 80 м2

Площадь пожара составила 80 м2

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.