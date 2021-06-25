В Липецкой области проверяют видео с жестоким воспитанием ребенка

В Липецкой области проверяют видео с жестокими мерами воспитания ребенка. Кадры выложили пользователи соцсетей. Есть две записи, первая – от 12 июня, где малыш с разбитым лицом уверяет, что мама его не была, это «кто-то укусил». На другой записи, которая появилась позже, слышен сильный плач ребенка и нецензурная брань оскорбляющей малыша женщины.

Автор поста сообщает, что речь идет о семье из Добринского района Липецкой области, где 50-летняя женщина, мать пятерых детей, живет с младшим 5-летним сыном, который на видео. По словам очевидцев, женщина пьет, нигде не работает, ворует, ребенок постоянно голодный весь в ссадинах и ушибах.

После публикации, в управлении СКР по Липецкой области началась проверка.

– «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль воспитания и содержание детей в неблагополучных семьях», – сообщает пресс-службе СК по региону.