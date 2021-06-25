Трагедия на воде в Липецкой области: утонули еще двое мужчин

В Липецкой области снова утонули мужчины Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области утонули еще два человека. Об этом в эту пятницу, 25 июня, "КП-Липецк" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Одна трагедия произошла в Липецке. Спасатели достали труп мужчины из реки Воронеж недалеко от Набережной. Второе происшествие случилось в Усманском районе. Там тоже утонул мужчина. По данным пресс-службы регионального СКР, по данным фактам проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 23 июня у пляжа НЛМК в областном центре утонул 16-летний подросток. Спасатели просят липчан соблюдать правила безопасности на воде. Купаться только в специально отведенных местах, не заплывать за буйки, не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.