В парке Победы Липецка отремонтируют фонтан, который палками и камнями забили дети

На днях в парке Победы в Липецке сломался фонтан. Насосы забились мусором и вышли из строя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, дети часто играют у водного комплекса и бросают в решетку палки, фантики от конфет, шишки, камни. Все это специалисты нашли в устройстве, прочищая насос. В ходе техосмотра выяснилось, что его нужно заменить.

Администрация парков уже заказала новое оборудование. На следующей неделе планируют приступить к работам. После фонтан вновь заработает. Липчан просят бережнее относиться к объектам и не портить городское имущество.

В администрации Липецка рассказали и о других фонтанах. Так, "Липа" в Нижнем парке так и не заработала с начала сезона. Причина - техническая неисправность насосов. Кроме того, облицовочная плитка чаши в некоторых местах пришла в негодность, нужен ремонт. По той же причине пока не работает фонтан в Сокольском парке.