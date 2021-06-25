В Липецке после дождя затопило улицу Неделина

В Липецке затопило улицу Неделина Фото: принтскрин видео.

В эту пятницу, 25 июня, в Липецке затопило дороги. Днем в центре города неожиданно влил дождь. Под удар попала улица Неделина, а также ее пересечение с Фрунзе. На участках проезжую часть залило. В некоторых местах вода доходила до номеров машин и выше. От проезжающих автомобилей во всех стороны расходились "волны". Потоп на Неделина и Фрунзе попал в объектив камер липчан.

Смотреть видеосюжет Потоп в Липецке: дорогу на Неделина залило после дождя

Пользователи соцсетей шутят "Это не ливневки не справляются, это у вас машины низкие". А также негодуют, что другие части города дождь обошел стороной. Но все же многие возмущаются, почему вода так заливает проезжую часть.

Напомним, спасатели предупреждают об аномальной жаре в эти выходные. Подробности здесь.

Смотреть видеосюжет В Липецке после дождя затопило дорогу на Неделина и Фрунзе