Зумеры стали инвестировать в 8 раз больше: Сбер изучил финансовое поведение разных поколений

В преддверии Дня молодёжи эксперты ПАО «Сбербанк» проанализировали, как формируют накопления и приумножают капитал клиенты — представители различных поколений. Исследование проводилось на продуктах компаний блока «Управление благосостоянием» (СК «Сбербанк страхование жизни», НПФ Сбербанка, Сбер Управление Активами).

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную PewResearchCenter:

Зумеры инвестируют активнее всех

В 2021 году поколение зумеров стало активно инвестировать: объём вложенных средств в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами увеличился почти в 8 раз и достиг 7 млрд рублей. Рост вложений в инструменты доверительного управления отмечается у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику. Так, вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров— на 50% (124 млрд рублей).

А вот количественно самый большой прирост инвесторов за год наблюдается среди миллениалов — в 4 раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год втрое, иксов — на 60% и бумеров— на 30%. Наиболее активный рост инвесторов среди более молодых возрастных групп обусловлен тем, что в начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, ИИС) появились в СберБанк Онлайн.

Что касается наиболее популярных направлений для инвестиций, то некоторое предпочтение зумеры отдают облигациям (55%), при этом большинство для вложений в облигации используют ИИС с готовой стратегией. Акции выбирают 45% поколения Z. Предпочтения миллениалов в равной степени разделились между облигациями и акциями. При этом многие миллениалы предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации. Представители иксов более консервативны: 60% предпочитают облигации, а ещё 6% — стратегии с защитой капитала. Бумеры— самые прагматичные и консервативные инвесторы: 75% вкладывают облигации (причём 65% используют для этого ИИС с готовой стратегией), 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и только 12% вкладывают в акции.

Копить по-новому

В 2021 году зумеры продолжают выбирать альтернативные способы приумножения капитала: средняя сумма заключённых договоров инвестиционного страхования жизни от «Сбербанк страхование жизни» выросла на 30% — до 850 тыс. рублей. Миллениалы немного отстают по средней сумме(рост на 2,4% — до 817 тыс. рублей). Чаще всего клиенты «Сбербанк страхование жизни» формируют капитал при помощи ИСЖ в течение 5 лет: так делают 71% иксов и 68% бумеров.

Программы накопительного страхования жизни для создания капитала чаще других выбирают иксы (доля заключённых ими договоров составляет 35%) и миллениалы (25%). Средняя сумма, которую хотят сформировать при помощи НСЖ клиенты «Сбербанк страхование жизни», составляет 1,2 млн рублей. Зумеры желают накопить 623 тыс. рублей, миллениалы — 927 тыс. рублей, иксы — 1 млн рублей, а бумеры — 1,2 млн рублей.

Почти половина зумеров заключают договоры накопительного страхования жизни на 5 лет (41%). В 2021 году чуть больше четверти миллениалов следуют аналогичной тактике (26%), ещё 27% копят 6–10 лет. 41% представителей поколения X делают выбор в пользу более долгосрочных сберегательных стратегий — от 11 лет. Бумеры чаще всего формируют накопления в течение 6–10 лет: среди тех, кто заключает договоры накопительного страхования жизни на такой срок, 43% представителей этого поколения.

Хочешь мира — готовься к пенсии

Представители поколений по-разному видят своё будущее и выбирают различные стратегии, чтобы создать комфортную жизнь после завершения трудовой деятельности. В 2021 году поколение X сохраняет лидерство по числу заключённых договоров СберНПФ. После пандемийного 2020 года о завтрашнем дне всё больше начинают задумываться и миллениалы: они заключили почти на 3/4 больше договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП). А зумеры и вовсе —в 3раза больше.

Средний срок заключённых договоров для представителей поколения X составил 8–11 лет, для поколения Y — 22–24 года, Z — 35–36 лет. Самая большая общая сумма внесённых средств по всем договорам ИПП СберНПФ в премиальном сегменте — у бумеров (6,5 млрд рублей). В массовом сегменте активнее других представители поколения X — 1,3 млрд рублей.

В 2021 году клиенты всех возрастов стали чаще пополнять пенсионный счёт. В среднем иксы и миллениалы делают это 2 раза в квартал, а зумеры — раз в 3 месяца.