Под Липецком из-за короткого замыкания вспыхнул дом

В Липецкой области загорелся дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую пятницу, 25 июня, в Липецкой области произошел пожар. В селе Троицкое Лев-Толстовского района вспыхнул дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия на улицу Центральная выехали 3 отделения пожарной охраны. Они потушили огонь. К сожалению, пламя успело повредить обрешетку кровли дома и чердак на площади 40 кв.м.

Сотрудники пожарного надзора устанавливают причину пожара. По предварительным данным, дом мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Также липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что безответственность может привести к печальным последствиям.