После вмешательства прокуратуры в поселке Липецкой области сделают централизованное холодное водоснабжение

Жителей поселка Краснинский обеспечат централизованным холодным водоснабжением после вмешательства прокуратуры. Советский районный суд Липецка удовлетворил иск района о возложении на региональное управление ЖКХ обязанности по строительству водопровода на улицах Восточная и Центральная. Основанием для обращения в суд стали заявления местных жителей, которые пришли на личный прием к прокурору области Геннадию Анисимову.

Как сообщили в ведомстве, в 2016 году на момент предоставления земельных участков на указанных улицах под индивидуальное строительство водопровод отсутствовал и до сих пор его не начали прокладывать. Кроме того, несмотря на неоднократные обращения главы администрации района к начальнику управления ЖКХ, только в 2020-м разработали техническое задание для разработки проектно-сметной документации по объекту.

При этом на момент проверки строительство водопровода так и не начали. Согласно ответу Липецкоблводоканала, для обеспечения водой местных жителей нужно проложить сети протяженностью три тысячи метров. В управлении ЖКХ отметили, что рассмотрят вопрос включения водопровода в перечень объектов капитального строительства на период 2023-2024 годы.

- Указанные обстоятельства свидетельствовали о ненадлежащем исполнении управлением ЖКХ области обязанностей по обеспечению жителей поселка холодным водоснабжением, - добавили в прокуратуре области.

Надзорный орган обратился в суд, который обязал ответчика в течение года построить водопровод.