Липчанин попал под уголовную статью за нелегальный алкомаркет в гараже

Нелегальный алкомаркет в гараже Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали настойчивого «предпринимателя», который организовал нелегальную продажу алкоголя у себя в гараже. Еще в апреле этого года полицейские нашли гараж в одном из кооперативов Советского района, тогда участковый отдела полиции №8 изъял 70 бутылок по 0.5 литров этиловой жидкости.

Владельцу грозит крупный штраф Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ходе разбирательства выяснилось, что 41-летний владелец подпольного алкомаркета уже давно промышляет незаконной продажей алкоголя. По данным полиции, мужчину ловили на том же деянии в конце прошлого года. Тогда «предприниматель» отделался административной статьей, но выводы не сделал.

Липчанин дважды попался на продаже алкоголя в гараже Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с учетом повторного нарушения возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК – незаконная продажа алкоголя. Теперь мужчине грозит до 80 000 рублей штрафа или исправительные работы.

За повторную продажу возбудили уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полиция просит липчан сообщать о подобных фактах нелегальной продажи алкоголя по телефону «горячей линии МВД России»: 8(4742)22-15-41.