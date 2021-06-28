В центре Липецка иномарка на полном ходу въехала в пассажирский автобус

Авария с участием пассажирского транспорта произошла этой ночью, с 27 на 28 июня, на площади Петра Великого в Липецке. Там у Нижнего парка на полном ходу влетел сзади в «Лиаз» с пассажирами водитель «Дэу-Нексии».

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Удар был такой силы, что на автобусе №322 вмяло задний капот в отсек двигателя. На иномарке разбилась вся передняя часть. Водителя «Нексии» задержали на месте сотрудники ГИБДД.

Что стало причиной аварии и в каком состоянии был водитель, теперь выясняют автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется.