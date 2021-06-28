Пойманный в Липецке с героином таксист из Узбекистана получил 10 лет

В Липецке вынесли приговор 35-летнего гражданину Узбекистана. Его признали виновным по части 4 статьи 228.1 УК – покушение на сбыт в крупном размере. Согласно материалам суда, таксиста остановили сотрудники ГИБДД на улице Баумана в Липецке осенью прошлого года. Мужчина ехал на автомобиле «Форд Фокус» из Подмосковья, где жил с семьей. При себе у иностранца нашли сверток с 99 пакетиками белого порошка. Позже экспертиза показала, что это героин, массой 95 г.

При этом наркоторговец был не один – в машине ехали его супруга и двое маленьких детей. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, мужчина признал вину, но с квалификацией не согласился. По его словам он выполнял заказ по перевозке вещей, но вместо вещей ему дали сверток, поручили довезти до тайника и перевели на карту 15 000 рублей. Однако суд воспринял это, как попытку уменьшить степень вины, поскольку оперативники знали о «доставке» заранее и готовились к задержанию едва ли не за неделю. В итоге таксист получил лет строгого режима.