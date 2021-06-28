На Липецк и область надвигается гроза, сильный ветер и град

Липчане уже неделю проходят испытание аномальной жарой. Однако, погода преподносит новые сюрпризы. В этот понедельник, 28 июня, в Липецке и области ожидается гроза. Местами ливни с градом. Южный ветер усилится. Его порывы могут составлять 17 м/с.

Напомним, во время грозы лучше остаться в помещении и отключить все электроприборы. Оказавшись на улице во время сильного ветра, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Опасно становиться у остановок, за рекламными щитами, под линиями электропередач. Во время града следует закрыть все окна и отойти от них. Оказавшись во время непогоды в автомобиле - остановиться, сесть спиной к стеклам, закрыть собой детей.