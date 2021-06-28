В Липецке разбираются с жалобой на инфекцию в роддоме

В соцсетях начала распространяться информация об инфекции в роддоме на ЛТЗ в Липецке. Горожане пишут, что у младенцев обнаружили болезнь, которая проявляется проблемами на коже. Причем, это уже не единичный случай.

Как стал известно "КП-Липецк", родители уже забили тревогу и написали обращение на сайт главы губернатора региона. Оттуда его направили в областное управление здравоохранения.

- В настоящий момент специалисты разбираются в ситуации, - рассказали "КП-Липецк" в управлении здравоохранения.

Напомним, что в январе-апреле этого года в Липецкой области родился 2 841 малыш. За тот же период 2020 года на 1% больше - 2 879. Среди родившихся 33% - первенцы. Еще 40% - вторые детки в семьях. Оставшиеся 33% - третьи и последующие. На свет появилось 26 пар близнецов.