Под Липецком пропал мужчина в черных тапочках

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 46-летнего мужчину. Добрин Владимир Викторович пропал на прошлой неделе, 24 июня, в Ельце. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы ельчанина: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые

Мужчина был одет: бежевая рубашка, серые брюки, черные тапочки.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Добрина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.