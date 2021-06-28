В Липецке создали департамент развития территории

В Липецке заработал департамент развития территории. Как пояснили в пресс-службе мэрии, он совместил функции территориальных управлений округами и забрал часть полномочий у ведомств, курирующих благоустройство и ЖКХ. Координировать работу департамента будет первый замглавы администрации города Константин Востриков. Возглавил ведомство Антон Затонских.

Департамент направит силы в местное самоуправление: поможет в организации органов ТОС. Специалисты будут следить за благоустройством и содержанием территорий, контролировать размещение наружной рекламы, выявлять и демонтировать самовольно установленные объекты и разукомплектованные машины.

Также в задачах ведомства - реализация проектов инициативного бюджетирования, координация работы по наказам избирателей депутатов горсовета и других социально-значимых проектов. Департамент зайдется вопросами хранения ТКО, содействия гаражным кооперативам и СНТ, организации общественных обсуждений и мероприятий, популяризирующих ЗОЖ.

Антон Затонских родился в 1988 году в Липецке. В 2010 году окончил Воронежский институт МВД РФ по специальному "Юриспруденция". Два года работал советником директора ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация". С декабря 2020 года - начальников управления Левобережным округом.